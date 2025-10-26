7 نوفمبر.. منصة "نتفليكس" تعرض فيلم "عريس وعروستين"

أعلنت منصة نتفليكس الرائدة في عالم الترفيه عالميا، عن استعدادها لطرح فيلم عريس وعروستين، في 7 نوفمبر المُقبل.

يحكي الفيلم قصة هروب شاب من الحب والالتزام، فالتفّت به الحكاية من حيث لا يدري: خاتمان على الطاولة، وخِطبتان في الظلّ؛ واختيارٌ واحد يحدّد النهاية. بعد سنوات من المواربة، نتابع تورّط آدم (عبدالله بوشهري)؛ زير النساء الذي لطالما تهرّب من الحب في خِطبتين سرّيتين في وقتٍ واحد: من جهة ياسمين (ليلى عبدالله) صديقة الطفولة وابنة مديره، ومن جهة أخرى سما (لولوة الملا) الحبيبة السابقة المُغامِرة التي تعود بلا موعد فتوقظ شرارة الحبّ وتربك الحسابات. بين لقاءاتٍ تُدار سرًّا ومواعيد متداخلة، يتخبّط آدم بشكلٍ مُضحك وهو يحاول مواصلة لعبة المراوغة.. إلى أن يقترب من سؤال الحكاية كلّها: "أيُّ حبٍّ سيختار قلبه؟".



ولا يسير آدم وحده في هذه المغامرة الفوضوية؛ إذ يرافقه طلال (حمد أشكناني)، صديقه المقرّب وصوت ضميره الحيّ، الذي يحاول بخفة ظلّ وطرافة أن يُصلح ما يمكن إصلاحه ويفعل ما بوسعه ليُنقذ آدم من ورطة المواربة والخطبة المزدوجة، فيما تضيف هالة (سارة أبي كنعان)، صديقة ياسمين الرومانسية الحالمة، لمستها الخاصة ولا تبخل بالنصيحة والتدخّل لدفعها والتأثير عليها لاتخاذ قرار حاسم في هذه العلاقة.



الفيلم من إخراج إيلي سمعان، ومن إنتاج Eagle Films (صُنّاع فيلم شهر زي العسل)، وتأليف إياد صالح.

