إعلان

محمد رمضان: أنا مغني صنعت لونًا خاصًا ولقب "نمبر وان" بدأ بفكرة أغنية

كتب : حسن مرسي

01:11 ص 18/05/2026 تعديل في 02:51 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الفنان محمد رمضان، إن نمبر وان ليست مجرد لقب بل فكرة أغنية كانت الأولى في مسيرته الغنائية.

وأوضح رمضان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "mbc مصر"، أنه أول ممثل يصبح مغنياً وليس العكس، مشيراً إلى أن نمبر وان هو الشخص الذي يأخذ الأسبقية ويكون مختلفاً عن الآخرين بناءً على دراسات.

وأشار إلى أنه ليس مطرباً لأن الكلمة كبيرة، بل هو مغني يقدم لوناً غريباً غير متعارف عليه في المزيكا، وعمل على إثباته بقوة.

ولفت إلى أن "نمبر وان هو الشخص المخلص لعمله الرافض للانهزام، المتطور غير المكتفي بمكانته، الأكثر جماهيرية وتأثيراً وشعبية، واللي بيجيب فلوس أكتر".

وأكد أنه في بداياته الغنائية تعرض لرفض نجم كبير لم يقابله، وبعد أن أثبت نفسه عاد وطلب التعاون معه.

وشدد الفنان محمد رمضان على أن نجاحه لم يأتِ من فراغ، بل بذل جهداً كبيراً ليثبت هذا اللون الغريب الذي ابتكره.

محمد رمضان عمرو أديب فيلم أسد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة
شئون عربية و دولية

أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
رياضة محلية

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
سيناريو عودة الحرب بين إيران وأمريكا.. كيف تتأثر الأسواق العالمية؟
اقتصاد

سيناريو عودة الحرب بين إيران وأمريكا.. كيف تتأثر الأسواق العالمية؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور