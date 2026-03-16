يواصل عدد كبير من نجوم وصناع السينما التوافد على حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام والذي يقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.

فيلم "Sinners" على موعد مع التاريخ

تصدر فيلم الرعب والإثارة "Sinners" ترشيحات الأوسكار هذا العام بـ 16 ترشيح، وأصبح الفيلم الأعلى ترشيحا في تاريخ حفل الجوائز الأشهر في العالم، وسط توقعات بفوزه بالعديد من الجوائز وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي تم عرضها خلال عام 2025.

كونان أوبراين يقدم حفل الأوسكار 2026

يعود الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام للعام الثاني على التوالي بعد تقديمه حفل توزيع الجوائز 2025، يبث الحفل على الهواء مباشرة على شبكة قنوات اي بي سي الأمريكية إلى جانب منصتي Disne+ و Hulu.

ويبث الحفل في الشرق الأوسط عبر قنوات ام بي سي وعبر شبكة قنوات Osn.

