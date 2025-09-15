إعلان

إطلالات غريبة للنجمات على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي 2025- صور

03:18 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  جينا أورتيجا
    الممثلة الأمريكية ميجان ستالتر (5)
  • عرض 12 صورة
    جينا أورتيجا
  • عرض 12 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025
  • عرض 12 صورة
    الممثلة الأمريكية ميجان ستالتر (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    الممثلة الأمريكية ميجان ستالتر (1)
  • عرض 12 صورة
    الممثلة الأمريكية ميجان ستالتر (3)
  جينا أورتيجا (2)
    الممثلة الأمريكية ميجان ستالتر (2)
  • عرض 12 صورة
    جينا أورتيجا (2)
  كيت بلانشيت
    كوري كينج على طريقة مايكل جاكسون
  • عرض 12 صورة
    كيت بلانشيت
  • عرض 12 صورة
    كوري كينج تثير الجدل على الريد كاربت
كتب- مروان الطيب:

شهد ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام، الذي يقام اليوم الإثنين، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، العديد من الإطلالات الغريبة للنجمات.

وكان من أبرز هذه الإطلالة إطلالة النجمة الأمريكية، جينا أورتيجا التي ارتدت مجوهرات غطى النصف العلوي من جسدها بالكامل، وأثارت جدلا كبيرا.

كما انضمت للقائمة الممثلة الأمريكية سكاي بي مارشال التي ظهرت مرتدية جيب من الشبك.

وكان من أبرز الإطلالات الغريبة والمثيرة للجدل إطلالة الممثلة الأمريكية، ميجان ستالتر التي ظهرت بإطلالة كاجوال تي شيرت وبنطلون وحقيبة يد كتب عليها: "أوقفوا ضرب النار".

كما أثارت الممثلة كوري كينج الجدل إذ ظهرت على هيئة ملك البوب مايكل جاكسون واثرت حالة من الجدل بين محبي ملك البوب الراحل.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

ومن مفاجآت الترشيحات هذا العام هو ترشح النجم العالمي هاريسون فورد كأول ترشيح في مسيرته عن مسلسل "Shrinking"، كما رشح مسلسل"The Penguin" بفئة أفضل مسلسل قصير.

