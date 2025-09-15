إعلان

25 صورة من كواليس حفل توزيع جوائز الإيمي في دورته الـ 77

02:11 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
    هايلي بايلي
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (8)
    النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي (4)
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (4)
    النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي (3)
    النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي (10)
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (5)
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (2)
    النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي (2)
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (1)
    كوري كينج تثير الجدل على الريد كاربت (1)
    كوري كينج تثير الجدل على الريد كاربت
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (6)
    النجم بن ستيلر
    النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي (7)
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (3)
    النجمة كاثي بيتس
    كوري كينج على طريقة مايكل جاكسون
    النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي (4)
    النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي (3)
    النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي (10)
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (9)
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (4)
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (7)
كتب- مروان الطيب:

يشهد العالم حدثا استثنائيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وهو حفل توزيع جوائز الإيمي في دورته الـ 77 هذا العام على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الدراما والبرامج التلفزيونية.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

ومن مفاجآت الترشيحات هذا العام هو ترشح النجم العالمي هاريسون فورد كأول ترشيح في مسيرته عن مسلسل "Shrinking"، كما رشح مسلسل"The Penguin" بفئة أفضل مسلسل قصير.

جائزة الإيمي ‏هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، وتقوم بتكريم الأعمال والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام وشهدت على استحسان النقاد والجمهور.

