كتبت- منى الموجي:

روّج الفنان أمير المصري لفيلم 100 Nights of hero، وكشف عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام عن الإعلان الرسمي، تمهيدًا لعرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي في الفترة من 27 أغسطس لـ 9 سبتمبر، ويعرض الفيلم ضمن ختام أسبوع النقاد في مهرجان .فينيسيا

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

وفي سياق متصل، ينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي.

يُذكر أن أمير المصري انتهى من تصوير فيلمه القصص الذي يشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم. الفيلم من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.