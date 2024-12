"ديزني" تطرح بوسترات دعائية لفيلم "Mufasa: The Lion King" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

تواصل شركة "ديزني"، الترويج لأحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم "Mufasa: The Lion King"، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي الأمريكي والعالمي يوم 20 ديسمبر الجاري.

ونشرت "ديزني"، عددا من البوسترات الدعائية للفيلم والتي كشفت خلالها عرضه في سينمات "IMAX" و "D- Box" عالية الوضوح.

وتدور أحداث فيلم "Mufasa: The Lion King" حول قصة الشبل سيمبا وبدايته عندما كان ضائعًا ووحيدًا، حتى مقابلته أسد يدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، لتكون الصدفة هي السبب في رحلة للبحث عن مصيره، الفيلم هو بمثابة الجزء الثاني لفيلم "The Lion King" عام 2019 وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King" عام 1994 الحائز على جائزتي أوسكار "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام"، و"أفضل موسيقى تصويرية".

يذكر أن، شركة "ديزني" يعرض لها حاليًا الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Moana" الذي تصدر شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض ويحقق إيرادات ضخمة بلغت 243 مليون دولار، وعالميًا بـ 439 مليون.

