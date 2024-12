"أوقفوا هذا الجنون".. النجم جون كوزاك ينتقد مواصلة قصف غزة من الاحتلال الإسرائيلي

كتب- مروان الطيب:

انتقد الممثل الأمريكي جون كوزاك، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، وسط استشهاد المئات من المواطنين الفلسطينيين العزل بشكل يومي، وعدم صدور قرار حتى الآن بوقف فوري لإطلاق النار على الرغم من مرور أكثر من عام على بدء الحرب على القطاع.

وأعاد كوزاك نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X"، ظهر خلاله عدد من المواطنين وهم يفرون من أحد المناطق التي تعرضت للقصف وسط استشهاد العديد منهم، وعلق كوزاك: "لأي غرض غير الإبادة؟، ما هو العذر المحتمل الذي يمكن تقديمه لأي إنسان واع؟، أوقفوا هذا الجنون".

ويواصل جون كوزاك فضح مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر نشر صور ومقاطع فيديو من القصف المتواصل على قطاع غزة واستشهاد ونزوح الآلاف من الأسر الفلسطينية على مرأى ومسمع من الجميع وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

وكان جون كوزاك من أول المشاهير الذين دعموا القضية الفلسطينية منذ الحرب على غزة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وشن هجومًا ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بسبب تجاهله ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، وكان من أول النجوم الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

يذكر أن جون كوزاك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم التشويق "Fog of War"، وفيلم الكوميديا "My Only Sunshine".





