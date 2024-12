"مهمة مستحيلة" و"الرجل الذئب" و"سنووايت"..تعرف على أحدث أفلام 2025

كتب- مروان الطيب:

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2025، ويترقب عشاق السينما حول العالم، عدد من الأعمال السينمائية المنتظرة المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، حيث تتنوع هذه الأعمال ما بين الدراما، والأكشن، والخيال العلمي، والرعب، والرومانسية، ويتعاون خلالها نخبة من ألمع نجوم هوليوود.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز الأفلام المنتظرة في عام 2025:

"Wolf Man" 17 يناير

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب والإثارة، وهو إعادة إنتاج لقصة "الرجل الذئب" الشهيرة، حيث تدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في منطقة منعزلة يتم مهاجمتها من قبل حيوان غريب، وبمجرد ظهور القمر في السماء يكتشف العائلة تحول الأب إلى ذئب وسط أجواء من الرعب والتشويق.

"Captain America: Brave New World" 14 فبراير

الفيلم هو أحدث إنتاجات عالم مارفل السينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، حول سام ويلسون الذي يحمل لواء كابتن أمريكا الجديد، حيث يجسد نفسه في وسط أحداث عالمية مريبة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والفيلم يشارك ببطولته مجموعة من نجوم هوليوود هم أنطوني ماكي، هاريسون فورد، روزا سالازار، تيم بليك نيلسون، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريُا كبيرًا وقت عرضه نظرًا لتعلق الملايين حول العالم بهذه النوعية من أفلام الأبطال الخارقين.

"Mickey 17" 7 مارس

الفيلم يمثل عودة المخرج الكوري الجنوبي، بونج جون هو، منذ آخر أفلامه "Parasite" عام 2019، وحاز بفضله على 3 جوائز أوسكار، هم "أفضل فيلم في العام"، "أفضل مخرج"، و"أفضل سيناريو"، ويشهد الفيلم تعاونه الأول مع الممثل الأمريكي، روبرت باتينسون، وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الفانتازيا والخيال العلمي، وتدور أحداثه حول ميكي 17، المعروف بالمستهلك، يذهب في رحلة خطيرة لاستعمار كوكب جليدي.

"Snow White" 21 مارس

الفيلم هو النسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة "Snow White and the Seven Dwarfs" عام 1937، وهو أحدث إنتاجات شركة "Disney"، ويعتبر من أشهر كلاسيكيات ديزني وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا على الصعيدين النقدي والجماهيري، بإيرادات عالمية بلغت 184 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بمليون دولار فقط، كما رشح لجائزة الأوسكار "أفضل موسيقى تصويرية".

"A Minecraft Movie" 4 أبريل

الفيلم مقتبس من لعبة "Minecraft" الشهيرة، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول سحب أربعة عبر بوابة غامضة إلى أرض العجائب المكعبة والغريبة التي تزدهر بالخيال. للعودة إلى المنزل، سيتعين عليهم إتقان هذا العالم أثناء الشروع في مهمة مع حرفي خبير غير متوقع، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم هوليوود هم جاك بلاك، جينيفر كوليدج، جيسون موموا.

"Mission Impossible- The Final Reckoning" 23 مايو

الفيلم هو الجزء الأخير من سلسلة الأكشن والجاسوسية الأشهر "Mission Impossible"، حيث يعود توم كروز بشخصية "إيثان هانت" في مهمة أخيرة لإيقاف خطر يهدد البشرية، وشهد تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية، العديد من المشاهد الخطرة التي يحرص النجم العالمي توم كروز على أدائها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه تجاريًا.

