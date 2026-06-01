أكد مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد نجح في تفادي أي خصومات مالية، من الجائزة المخصصة نظير مشاركته في المونديال بسبب الضرائب.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في 3 دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بداية من 11 يونيو حتى يوم 19 يوليو المقبل.

تصريحات مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة المصري

وقال عزام في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "الضرائب الأمريكية لا تعرف الهزاز، لذلك أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم أكبر مكتب مراجعة للضرائب لمساعدتنا في الأمور الضريبية وذلك على نفقة الفيفا".

وأضاف: "نجحنا في استكمال مستندات ميزانية الاتحاد في آخر 3 سنوات، قمنا بعمل حساب على منصة الضرائب الأمريكية وننتظر الاعتماد، إذا لم نقم بذلك سيتم خصم مليوني دولار من مكافأة المشاركة في المونديال مثلما حدث مع الأهلي بسبب الضرائب".

واختتم عزام تصريحاته: "الاتحاد لم يصرف جنيها واحد من ميزانيته الخاصة منذ التأهل لكأس العالم 2026، لكن من الاتحاد الدولي الذي قام بتحويل مبلغ 2 مليون دولار ونصف للاتحاد".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

والمباراة الأولى للمنتخب الوطني ستكون يوم 15 يونيو أمام نظيره البلجيكي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

