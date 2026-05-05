بدأ الشوط الثاني من مباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وسجل نجم الأهلي أشرف بنشرقي الهدف الثالث في مرمى إنبي في الدقيقة ال47 من الشوط الثاني في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري .

وحتى الأن الأهلي متقدم على إنبي بثلاثية نظيفة

ترتيب الأهلي في الدوري

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة