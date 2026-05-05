"بالقوة الضاربة".. تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
كتب : محمد عبد الهادي
لاعبي بيراميدز (1)
أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي فريقه للمواجهة المرتقبة أمام فريق سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري.
تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصرى
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي
خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمود جاد - أحمد توفيق - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - محمود مرعي - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - مروان حمدي.
