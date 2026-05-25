قال بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن استبعاد المهاجم مصطفى محمد من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في مونديال 2026 جاء لأسباب انضباطية وتربوية وليس لأسباب فنية فقط.

أكد التابعي في تصريحات عبر قناة cbc : استبعاد مصطفى محمد كان قرارًا تربويًا أكثر منه فنيًا، لأن حسام حسن يحب الالتزام والانضباط، ولو كنت مكانه لكنت استبعدت اللاعب من القائمة منذ فترة>

أضاف: مستوى مصطفى محمد شهد تراجعًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة والمستوى الحالي له ليس هو المستوى الذي اعتدنا رؤيته منه".

وتحدث التابعي عن استبعاد كل من ثنائي محمد شحاتة ومحمد إسماعيل، مؤكدًا أن القرار يثير علامات استفهام، خاصة بعدما سبق وأعلن حسام حسن أنه يعمل على بناء جيل جديد للمنتخب وكان قد ضم شحاتة في وقت سابق ضمن هذا المشروع.

وأوضح أن اللاعبين يتميزان بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز، مضيفًا :"هناك العديد من الأسماء الموجودة في منتخب مصر لا تشارك بشكل أساسي مع أنديتها، ورغم ذلك انضمت إلى المنتخب".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قناعته الفنية بقدرات محمد إسماعيل ومحمد شحاتة، قائلًا:" محمد إسماعيل أفضل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالمنعم، كما أن محمد شحاتة أفضل من نبيل دونجا".

