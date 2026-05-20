ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية اليوم الأربعاء، مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الدنماركي ييس تورب المدير الفني للأهلي توجه صباح أمس الثلاثاء إلى الإسكندرية، عقب خروجه من المستشفى مباشرة، لقيادة مران الفريق الجماعي استعدادا لمواجهة المصري بالدوري.

تفاصيل الساعات الأخيرة للأهلي قبل مباراة المصري

وقال مصدر بالأهلي لمصراوي: "توروب حرص على عقد جلسة مع لاعبي النادي الأهلي، للحديث عن أهمية مباراة المصري، وأكد خلالها على صعوبة المنافس وامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين بجانب جهاز فني على أعلى مستوى".

وأضاف: "المدرب الدنماركي طالب اللاعبين بضرورة التمسك بأمل التتويج باللقب حتى إذا كانت نسبة الفوز باللقب 1% فقط".

وتابع: "توروب عقد جلسة مع محمد الشناوي، مصطفى شوبير، للتأكيد على أن أي منهما سيتواجد في المباراة، يجيب أن يكون في قمة التركيز، بجانب قيامه بعقد جلسة مع مدافعي الفريق ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بالعمري ومحمد هاني، للحديث معهم عن أهمية التركيز بشكل كبير وعدم ارتكاب أي أخطاء".

وواصل: "المدرب اجتمع أيضًا مع كل من، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وزيزو وإمام عاشور، تحدث معهم على ضرورة استغلال الفرص والتسجيل مبكرا في المباراة".

واختتم المصدر تصريحاته: "الكابتن محمود الخطيب تواصل أمس مع توروب، وأطمئن على حالته الصحية وكذلك الاطمئنان على الحالة الفنية للفريق".

ترتيب الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعها 25 مباراة بالمسابقة.

