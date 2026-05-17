الدوري الإنجليزي

أرسنال

22:00

بيرنلي

الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الاتحاد السكندري

هل تم توقيع غرامة مالية على لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟.. مصدر يرد

كتب : يوسف محمد

11:16 م 17/05/2026 تعديل في 11:24 م
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (22)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (1)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (23)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (6)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (7)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (21)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (1)
    حزن جماهير الزمالك في المدرجات بعد خسارة
    الزمالك يخسر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 من اتحاد العاصمة
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (17)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (19)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك كل ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين، بسبب الهزيمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026 أمس أمام اتحاد العاصمة.

وخسر الفارس الأبيض بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي، بعدما تلقى الهزيمة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

حقيقة توقيع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عدم توقيع أي غرامة مالية، على لاعبي الفريق بعد الهزيمة في نهائي كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "قرار إدارة الفارس الأبيض، نظرا لخوض الفريق مباراة هامة يوم الأربعاء المقبل، أمام سيراميكا كليوباترا، في لقاء سيحدد بنسبة كبيرة موقف الفريق من حصد لقب الدوري".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

"سألوا عن نوع الجلابية".. شاب صعيدي يروي كواليس منعه من دخول فيلم "أسد"
