كشف مصدر داخل نادي الزمالك كل ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين، بسبب الهزيمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026 أمس أمام اتحاد العاصمة.

وخسر الفارس الأبيض بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي، بعدما تلقى الهزيمة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

حقيقة توقيع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عدم توقيع أي غرامة مالية، على لاعبي الفريق بعد الهزيمة في نهائي كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "قرار إدارة الفارس الأبيض، نظرا لخوض الفريق مباراة هامة يوم الأربعاء المقبل، أمام سيراميكا كليوباترا، في لقاء سيحدد بنسبة كبيرة موقف الفريق من حصد لقب الدوري".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

