أول مصري في التاريخ.. معتمد جمال على موعد مع إنجاز استثنائي

قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق،إن لاعبو الفريق الأبيض مُطالبون اليوم بالفوز علي فريق اتحاد العاصمة الجزائري وبفارق أكثر من هدفين لضمان التتويج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أضاف جعفر في تصريحات لـ"مصراوي" : يجب أن يقرأ المدير الفني معتمد جمال ما يدور في ذهن مدرب اتحاد العاصمة من خطة وتشكيل وأسلوب لعب حتى يضمن فوز الزمالك الذي كان أفضل في مباراة الذهاب لولا الضغوط العصبية التي عاني منها لاعبوه .

أضاف : الزمالك يجب أن يتسلح بطموح المكسب فقط وأي شيء غيره سيكون غير مقبول لأن مباراة الذهاب أتيحت له أكثر من فرصة سهلة وأهدرها بطريقة غريبة لذلك من الضروري تفادي الوقوع في هذا الخطأ خلال مباراة الليلة.

وشدد، علي أن الزمالك تعرض في مباراة الذهاب لضغوط عصبية نتج عنها هدف من ركلة جزاء لفريق اتحاد العاصمة لذا من الضروري تسجيل أهداف مبكرة ومن بداية المباراة وعدم الاعتماد علي فكرة تسجيل هدف فقط في الشوط الأول لأن هذا التفكير خطير جدًا.

وكشف: لاعبا الأطراف في نادي اتحاد العاصمة من السهل التعامل معهما بل والتفوق عليهما وأري انهما نقطة ضعف في الفريق الجزائري ويجب ان يستغل الزمالك هذه النقطة ويهزم الخصم ويتوج باللقب القاري.

اقرأ أيضا:

هل يرتدي شحاتة شارة قيادة الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

في ذكري الـ6ـ1.. رضا شحاتة يكشف لمصراوي سر غضب جوزيه وقصة الـ5 ساعات معاناة