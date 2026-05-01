"رغم الفوز على الزمالك" الأهلي يصدم ييس توروب بعد مباراة القمة.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- رمضان حسن:

10:37 م 01/05/2026
كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، الموقف النهائي لمجلس إدارة القلعة الحمراء بعد الفوز على نادي الزمالك في مباراة القمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

موقف إدارة الأهلي من ييس توروب بعد الفوز على الزمالك في القمة

وأكد المصدر، أن فوز الأهلي على الزمالك لن يغير موقف الإدارة المستقبلي من ييس توروب.

ولفت إلى أن الإدارة استقرت بشكل نهائي على توجيه الشكر للمدرب بداية شهر يوليو القادم، على أن يتم سداد الشطر الجزائي، ثلاثة أشهر.

وأوضح، أن الأهلي بدأ دراسة سير ذاتية لمدربين؛ ألمان وبرتغال، لاختيار الأنسب لتولي المهمة الفترة المقبلة وذلك بعد الإعلان عن فسخ التعاقد مع توروب.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ثلاثة أهدف دون رد، سجل الأهداف؛ أشرف بن شرقي (هدفين)، حسين الشحات.

ترتيب الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة

ووصل الأهلي إلى النقطة 47 ليحل في المركز الثالث في ترتيب الدروي المصري، مقابل 59 نقطة للزمالك، المتصدر، حتى الآن.

مباراة القمة الدوري المصري الأهلي والزمالك

