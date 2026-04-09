شكوى رسمية ضد سيد عبدالحفيظ بعد تقرير حكم مباراة سيراميكا

كتب : نهي خورشيد

11:41 م 09/04/2026

سيد عبدالحفيظ

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات جديدة في أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الشكوى المقدمة ضد سيد عبدالحفيظ

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الحكم محمود وفا دون في تقريره الرسمي واقعة تجاوز من جانب سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عقب نهاية اللقاء.

وأشار إلى أن رابطة الأندية اعتبرت أن الواقعة لا تدخل ضمن اختصاصها، نظراً لارتباطها بعضو في مجلس إدارة أحد الأندية وهو ما يندرج تحت اختصاص لجنة المسابقات.

وأضاف أن الرابطة قامت بإخطار لجنة الحكام بكافة تفاصيل الواقعة لتتولى بدورها رفع تقرير الحكم رسمياً إلى لجنة الانضباط، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

واختتم بأن لجنة الانضباط ستقوم باستدعاء سيد عبدالحفيظ خلال الفترة المقبلة، من أجل التحقيق معه بشأن ما ورد في تقرير الحكم.

عقوبات مباراة الأهلي وسيراميكا

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عقوبات الجولة الأولى، إذ تقرر إيقاف محمد الشناوي حارس الفريق لمدة 4 مباريات مع غرامة مالية 50 ألف جنيه بداعي الاعتداء على حكم المباراة بالدفع أو الجذب إلى جانب غرامة 2500 جنيه بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في اللقاء ذاته.

كما شملت القرارات إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث، مع توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بقيمة 20 ألف جنيه وغرامة مماثلة على سيراميكا كليوباترا، بسبب عدم التزام الأجهزة الفنية والإدارية بالابتعاد عن منطقة تقنية الفيديو أثناء مراجعة الحالات التحكيمية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة التتويج للدوري المصري، والمقرر لها على أرضية استاد القاهرة.

وتقام مباراة الأهلي أمام سموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
