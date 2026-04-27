الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

بيراميدز

3 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ليفانتي

"أصبحنا التاريخ".. جماهير الأهلي تحتفل بمرور 119 عاما على تأسيس النادي خلال مباراة بيراميدز

كتب : يوسف محمد

09:51 م 27/04/2026
    رسالة جماهير الأهلي (1)
    الأهلي وبيراميدز (12)
    الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز (9)
    الأهلي وبيراميدز (10)
    الأهلي وبيراميدز (11)
    الأهلي وبيراميدز (5)
    الأهلي وبيراميدز (4)
    الأهلي وبيراميدز (7)
    الأهلي وبيراميدز (8)
    الأهلي وبيراميدز (6)
    الأهلي وبيراميدز (3)

احتفلت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد 30 يونيو، لدعم الفريق أمام بيراميدز، بالذكرى الـ 119 لتأسيس المارد الأحمر.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره بيراميدز، على ستاد 30 يونيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

احتفال جماهير الأهلي بالذكرى الـ 119 لتأسيس النادي

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في مدرجات القاهرة، لافتة كتب عليها: "119 سنة، عجز التاريخ عن وصفنا، فأصبحنا التاريخ نفسه".

وكان النادي الأهلي احتفل يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أبريل الجاري، بالذكرى الـ119 لتأسيس المارد الأحمر.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب بيراميدز، ليرفع رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب ويقترب أكثر من صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

وفي سياق متصل سيكون الأهلي على موعد مع مباراة قوية، يوم الجمعة المقبل 1 مايو، حينما يلاقي نادي الزمالك، في الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

بعد إنذار بيراميدز.. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

مصدر لمصراوي: شوبير اشتكي من إصابة أمام بيراميدز.. ما التفاصيل؟

"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري
