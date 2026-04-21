لتقييم المرحلة الماضية.. الخطيب يجتمع بياسين منصور وعبدالحفيظ

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس.

اجتماع بين الخطيب وياسين منصور وعبد الحفيظ

وفقا للحساب الرسمي للنادي الأهلي، استعرض عبد الخطيب مع ياسين منصور وعبد الحفيظ، تقييمهما للمرحلة الماضية فيما يخص قطاع كرة القدم، ورؤيتهما الكاملة للمرحلة القادمة، بما يحقق أهداف النادي وطموحاته على كافة المستويات.

مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة لمدة يومين، عقب مباراة زد الودية، مساء أمس، بناءً على قرار ييس توروب المدير الفني للفريق.

