حرص نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم لاعبي الفريق في مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية.

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026.

وظهر محمود عبد الرازق شيكابالا في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، رفقة نجم الفارس الأبيض السابق أحمد حسام ميدو، الذي حضر هو الآخر لدعم لاعبي الأبيض أمام شباب بلوزداد.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "نيلسون مانديلا" بالجزائر.

ويطمح نادي الزمالك في الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم، لضمان التأهل بشكل رسمي لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية

وتمكن نادي الزمالك من التأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع نهائي البطولة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وفي المقابل، تأهل شباب بلوزداد إلى هذا الدور، بعدما تخطى فريق المصري البورسعيدي في الدور ذاته.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، يطمح في حصد اللقب الثالث له في بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما حقق اللقب في نسختين من قبل، عامي 2019 و2024.

