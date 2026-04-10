"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

08:24 م 10/04/2026 تعديل في 08:45 م
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني، عن تشكيل فريقه الرسمي لخوض مباراة شباب بلوزداد اليوم، في بطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "نيلسون مانديلا"، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة، أحمد ربيع وعبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام شباب بلوزداد

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض في اللقاء كل من: "محمد عواد، محمود بنتايك، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف وسيف الجزيري".

ويطمح نادي الزمالك في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم خارج ملعبه، تساعده في مباراة العودة المقرر إقامتها في القاهرة، يوم 17 أبريل المقبل.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على حساب نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

