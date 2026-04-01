أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لمع اسم أحد النجوم في الكرة المصرية وبدأ يتردد كثيرا على ألسنة كل محبي الكرة في مصر، وهو اسم أيمن محب مهاجم نادي المنصورة ومنتخب مصر السابق، الذي نجح في وضع نفسه بين أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز رأس الحربة في مصر وبالأخص خلال فترة التسعينات.

وبعيدا عن القطبين الأهلي والزمالك، اللذان هما أساس الشهرة لأغلب لاعبي الكرة المصرية، حقق اسم محب نجاحا كبيرا مع المنصورة، ليسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، ليحقق الكثير من الإنجازات رفقة الفريق أبرزها، الحصول على المركز الثالث في الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخ المنصورة والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص موقع مصراوي على التواصل مع نجم المنصورة والكرة المصرية السابق أيمن محب، خاصة في ظل ابتعاده عن الظهور الإعلامي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، للحديث معه عن مشواره داخل المستطيل الأخضر وأبرز لحظاته في الملاعب.

إلى نص الحوار:

بدايتك في كرة القدم ومن صعدك للمشاركة مع الفريق الأول بدمنهور

ويروي محب أن بدايته في كرة القدم، كانت داخل مسقط رأسه بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، والذي بدأ لعب الكرة بها في أحد الأندية وهو نادي الحناوي، قبل أن ينتقل إلى فريق الشباب بنادي ألعاب دمنهور، ليخطف الأنظار بشدة في قطاع الناشئين بالنادي، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول عن طريق محمد الخولي مدرب دمنهور السابق الشهير بـ الجوهري.

ويوضح محب هناك الكثير من المدربين أصحاب الفضل عليه، وعلى رأسهم، أول من صعده للمشاركة مع الفريق الأول بنادي دمنهور محمد الخولي، محمود القزاز نجم دمنهور السابق، بالإضافة إلى حسن مجاهد المدرب التاريخي لنادي المنصورة.

الانتقال إلى نادي المنصورة والتواصل معه للانضمام للفريق

وكانت فترة الانتقالات الصيفية بعام 1995، شاهدة على انتقال محب لنادي المنصورة، بعدما تواصل معه كلا من، حسن مجاهد المدرب التاريخي للنادي وإبراهيم مجاهد رئيس النادي، ليوافق صاحب الـ25 عاما آنذاك بالانتقال إلى المنصورة، ليبدأ رحلة من التألق في الدوري الممتاز.

ولم يخف محب في حواره لمصراوي، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق المنصورة في منتصف التسعينيات، مؤكدا أنها كانت نقلة كبيرة في حياته ومسيرته الكروية، لحصوله على فرصة كبيرة في التدريب بجانب مجموعة من أفضل اللاعبين في هذا التوقيت، بجانب الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النادي وهو الأمر الذي كان يزيد من حماسة المباريات وأهميتها.

أفضل مواسم محب مع المنصور والتتويج بلقب هداف الدوري

وأكد محب أن موسم 1996-1997 هو الموسم الأفضل له مع نادي المنصورة، إذ نجح آنذاك بمساعدة زملائي والكابتن حسن مجاهد ودعم جماهير الفريق له، في الحصول على لقب هداف الدوري برصيد 17 هدفا، بخلاف تحقيق إنجازا تاريخيا مع الفريق، وهو الحصول على المركز الثالث بالدوري والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يكتف محب بتلك الأرقام المميزة التي حققها مع المنصور في هذا الموسم، بل أنه ساعد الفريق في الوصول إلى نهائي كأس مصر في العام ذاته، إلا أن الفريق تلقى الهزيمة في المباراة النهائية على يد الأهلي.

المشاركة الأفريقية مع نادي المنصورة

وأعرب نجم المنصورة السابق عن سعادته الكبير بالمشاركة في كأس الكونفدرالية رفقة المنصورة في موسم 1996-1997، مؤكدا أن هذه المشاركة شرفا كبيرا له خاصة وأنها المرة الأولى التي يشارك فيها الفريق بالبطولات الأفريقية، وأن الفريق قدم مستوى مميز في البطولة ومثل اسم مصر بصورة رائعة، وصعد إلى نصف نهائي البطولة قبل أن يودع البطولة على يد النجم الساحلي، مشيرا أن هدفهم كان تحقيق لقب البطولة ولكن الحظ لم يحالفهم.

واستكمل محب حديثه، بأن المنصورة سجل ظهورا مميزا للغاية في البطولة، إذ لم يتلق أي هزيمة في البطولة ذهابا وإيابا، حتى الوصول لمباراة النجم الساحلي، التي خسرها بمجموع المباراتين بفارق هدف وحيد وهو الموقف الأصعب في حياته، طبقا لما كشف لمصراوي.

مفاوضات الزمالك وسبب فشل الانتقال للأبيض

خلال تواجد محب في صفوف نادي المنصورة، لفت الانظار بشكل كبير بسبب مهاراته وقدرته العالية على تسجيل الأهداف وهز مرمى الخصوم حتى بات كابوس لكل من يلاعب المنصورة، وهو ما جعل هناك الكثير من الأندية تدخل في مفاوضات جادة لضمه، من بينها الفارس الأبيض، حيث أكد محب أن الأبيض كان يرغب في ضمه ولكن الأمور لم تسير بشكل طبيعي.

ووقف المقابل المادي عائقا أمام انضمام محب الهداف التاريخي لنادي المنصورة برصيد 42 هدفا إلى الأبيض، قائلا: "حدثت مفاوضات قوية معي من قبل نادي الزمالك خلال تواجدي في المنصورة، إلا أن إدارة النادي كانت ترغب في الحصول على 500 ألف جنيه، واستعارة عدد من اللاعبين، لذا لم تسير المفاوضات بشكل جيد".

مسيرة أيمن محب الدولية مع منتخب مصر

ومسيرة محب الدولية لم تكن على نفس مستوى التألق الذي حققه مع المنصورة، إذا أنه لم يشارك سوى في مباريات محدودة مع الفراعنة، فيقول: "كنت أتمنى الحصول على فرصة لعب بشكل أكبر مع المنتخب ولكنني في النهاية سعيد بارتداء قميص المنتخب الوطني".

ويكشف محب تفاصيل الفترة التي انضم فيها إلى الفراعنة، قائلا: "انضممت للمنتخب الأول في فترة كابتن فاروق جعفر وكابتن الخطيب، واستمريت في الانضمام مع المنتخب، حتي تولي كابتن الجوهري القيادة الفنية في تلك الفترة، وكانت فرصتنا كمهاجمين ضعيفة، بسبب خطة اللعب بمهاجم واحد التي كان يعتمد عليها الكابتن الجوهري".

أفضل لاعب لعبت بجواره وأصعب مدافع واجهته

وشارك محب بجوار العديد من اللاعبين المميزين، خلال مسيرته في الملاعب، فيقول "فخور باللعب بجوار عدد كبير من النجوم وبالأخص كل من: "ياسر تحسين، وليد عبد اللطيف، تامر بجاتو وأشرف ممدوح".

ومن ناحية أخرى كشف صاحب الـ55 عاما عن المدافع الأصعب الذي واجهه في مسيرته بكرة القدم، مشيرا إلى مجموعة من اللاعبين الكبار وعلى رأسهم: "مدحت عبد الهادي، مشير حنفي وإبراهيم سعيد".

ما هو سبب قلة المهاجمين في مصر خلال الفترة الماضية؟

وعن أزمة المهاجمين داخل مصر خلال الفترة الماضية، أكد محب أن الكرة المصرية تعاني من قلة المواهب في هذا المركز، ومن وجهة نظري المواهب قلت في مصر بشكل عام على مستوى كافة المراكز، وليس مركز المهاجم فقط، اللاعب الموهوب أصبح عملة نادرة وهذا يعود إلى قلة اهتمام الأندية بقطاعات الناشئين.

