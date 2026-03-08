قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إلى داخل إيران، لكنه شدد على أن مثل هذا القرار لن يتم إلا لسبب "قوي جدًا".

وأضاف أن إيران دُمرت إلى حد كبير، قائلًا:"الضربات الأمريكية قضت على معظم قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسطول البحري والطائرات ومعظم الصواريخ، والعمليات العسكرية قد تستمر طالما كان ذلك ضروريًا".

وقال "ترامب"، عند سؤاله عن احتمال نشر قوات أمريكية على الأراضي الإيرانية، إنه يفضل عدم الإجابة بشكل مباشر، مضيفًا:"هل يمكن أن يحدث ذلك؟ ربما، لكن لسبب وجيه جدًا".

ولم يستبعد ترامب استخدام قوات أمريكية لتأمين المواد النووية الإيرانية، موضحًا أن هذا الأمر لم يُناقش بعد بشكل رسمي، لكنه قد يُطرح في مرحلة لاحقة.