معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

كتب : يوسف محمد

08:46 م 06/03/2026

نادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال21 بالدوري المصري.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: محمود بنتايك، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم
خط الوسط: محمد سحاتة، أحمد فتوح وعبد الله السعيد
خط الهجوم: شيكو بانزا، ناصر منسي وخوان بيزيرا

ترتيب الزمالك في الدوري المصري:

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعهم من 18 مباراة بالمسابقه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والاتحاد السكندري الدوري المصري

