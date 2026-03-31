مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

- -
20:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب سيراميكا كليوباترا

كتب : يوسف محمد

06:43 م 31/03/2026
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض عمر كمال الظهير الأيمن سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، للإصابة في العضلة الخلفية.

وكان عمر كمال عبد الواحد انتقل إلى فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تفاصيل إصابة عمر كمال مع سيراميكا كليوباترا

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمر كمال تعرض لإصابة في وتر العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع الفريق في ودية لافيينا".

وأضاف: "أشعة الرنين التي أجراها اللاعب عقب المباراة مباشرة، أثبتت إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب يحتاج إلى قرابة شهر كامل، من أجل التعافي والعودة للتدريبات، واللاعب بدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي".

أرقام عمر كمال مع سيراميكا خلال الموسم الحالي

ومنذ انضمام عبد الواحد إلى فريق سيراميكا كليوباترا، شارك في 16 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

أرقام عمر كمال مع الأهلي

وفي السياق ذاته، شارك عبد الواحد رفقة النادي الأهلي خلال فترة تواجده مع الأحمر، في 50 مباراة بكافة البطولات.

وخلال 50 مباراة خاضها صاحب الـ32 عاما رفقة الأحمر، تمكن من تسجيل 6 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

إعلان

إعلان

