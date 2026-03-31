"مدرسة أوروبية".. طارق العشري يتحدث عن مباراة مصر وإسبانيا (خاص)

وصول لاعبي منتخب مصر إلى ستاد أر سي دي إي لمواجهة إسبانيا

تعرض عمر كمال الظهير الأيمن سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، للإصابة في العضلة الخلفية.

وكان عمر كمال عبد الواحد انتقل إلى فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تفاصيل إصابة عمر كمال مع سيراميكا كليوباترا

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمر كمال تعرض لإصابة في وتر العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع الفريق في ودية لافيينا".

وأضاف: "أشعة الرنين التي أجراها اللاعب عقب المباراة مباشرة، أثبتت إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب يحتاج إلى قرابة شهر كامل، من أجل التعافي والعودة للتدريبات، واللاعب بدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي".

أرقام عمر كمال مع سيراميكا خلال الموسم الحالي

ومنذ انضمام عبد الواحد إلى فريق سيراميكا كليوباترا، شارك في 16 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

أرقام عمر كمال مع الأهلي

وفي السياق ذاته، شارك عبد الواحد رفقة النادي الأهلي خلال فترة تواجده مع الأحمر، في 50 مباراة بكافة البطولات.

وخلال 50 مباراة خاضها صاحب الـ32 عاما رفقة الأحمر، تمكن من تسجيل 6 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

"مدرسة أوروبية".. طارق العشري يتحدث عن مباراة مصر وإسبانيا (خاص)

بهدفي تريكة ونهى.. وادي دجلة يقصي الأهلي من كأس مصر للسيدات



