"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو عن مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب إسبانيا اليوم.

طارق العشري: إسبانيا مدرسة أوروبية وبطل كأس العالم

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، في مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم.

وقال طارق العشري، خلال تصريحاته الخاصة لموقع "مصراوي" اليوم الثلاثاء، " أولاً إحنا بنلاعب بطل أوروبا وبطل كأس العالم، الاستفادة منها بتبقى عالية جدًا جدًا بغض النظر عن النتيجة لازم نستفاد منها ودي مدرسة أوروبية إحنا في احتياج ليها".

وأضاف العشري ،" احتجينا بالمدرسة الآسيوية مع السعودية وأدينا مباراة كويسة جدًا جدًا تكتيكيًا ونتيجة كمان كويسة عقبال كمان قدام بطل أوروبا وبطل كأس العالم منتخب إسبانيا إن شاء الله نعمل مباراة كويسة والولاد يشرفونا انهاردة وأنا متأكد إن قدامهم هيعملوا مباراة كويسة جدًا".

وأكد العشري، أن لازم نشوف نفسنا دفاعيًا عاملين إزاي، هجوميًا عاملين إزاي إيه الثغرات اللي ممكن يعني لما نيجي نقابل فرقة زي دي نقفلها ازاي او نتعامل معاها ازاي .

واختتم: العشري، " بغض النظر عن النتيجة لازم نستفاد فنيًا ونشوف نفسنا لما نيجي نلاعب فرق أوروبية زي منتخب إسبانيا هيكون شكلنا عامل ازاي".