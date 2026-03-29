اقترب الأهلي من حجز مقعده في نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بعدما تغلب على المصرية للاتصالات بنتيجة 81-75 في المواجهة الثالثة من سلسلة نصف النهائي.

وقدم الأهلي بداية قوية للغاية، حيث فرض سيطرته منذ الفترة الأولى التي أنهاها بفارق كبير، واستمر في التقدم خلال الشوط الأول رغم محاولات المصرية للاتصالات تقليص الفارق.

ورغم عودة المنافس في اللحظات الأخيرة وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، نجح الأهلي في الحفاظ على هدوئه وحسم اللقاء لصالحه.

نتيجة مباريات نصف نهائي الأهلي والمصرية

وبهذا الانتصار، تقدم الأهلي في السلسلة بنتيجة 2-1، ليصبح على بعد فوز واحد فقط من بلوغ المباراة النهائية، بعد تبادل الفريقين الفوز في أول مباراتين من السلسلة.