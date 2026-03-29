كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

2 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 3
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نيروبي سيتي ثاندر

71 65
18:00

جوهانسبرج جاينتس

جميع المباريات

على أعتاب النهائي.. الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات في دوري السوبر لكرة السلة

كتب : محمد عبد السلام

06:52 م 29/03/2026

كرة سلة - الأهلي

اقترب الأهلي من حجز مقعده في نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بعدما تغلب على المصرية للاتصالات بنتيجة 81-75 في المواجهة الثالثة من سلسلة نصف النهائي.

فوز الأهلي على المصرية للاتصالات

وقدم الأهلي بداية قوية للغاية، حيث فرض سيطرته منذ الفترة الأولى التي أنهاها بفارق كبير، واستمر في التقدم خلال الشوط الأول رغم محاولات المصرية للاتصالات تقليص الفارق.

ورغم عودة المنافس في اللحظات الأخيرة وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، نجح الأهلي في الحفاظ على هدوئه وحسم اللقاء لصالحه.

نتيجة مباريات نصف نهائي الأهلي والمصرية

وبهذا الانتصار، تقدم الأهلي في السلسلة بنتيجة 2-1، ليصبح على بعد فوز واحد فقط من بلوغ المباراة النهائية، بعد تبادل الفريقين الفوز في أول مباراتين من السلسلة.

الأهلي لكرة السلة دوري السوبر لكرة السلة

بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء
شئون عربية و دولية

بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء
بعد تصدرها "التريند".. ماذا قالت ابنة حسن أبو السعود عن "هم تيكا تيكا هم"؟
موسيقى

بعد تصدرها "التريند".. ماذا قالت ابنة حسن أبو السعود عن "هم تيكا تيكا هم"؟
الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
أخبار

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
4 أبراج تشهد تحولات إيجابية وأحداث مهمة خلال الأيام القادمة
علاقات

4 أبراج تشهد تحولات إيجابية وأحداث مهمة خلال الأيام القادمة
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
أخبار المحافظات

الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو

بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء