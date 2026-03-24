أول قرار من الزمالك بعد تعديلات مبارياته في الدوري

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بتأجيل عودة الفريق للتدريبات.

تأجيل عودة لاعبي الزمالك للتدريبات

وقال عبد الناصر محمد، إن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، قرر تأجيل عودة الفريق للتدريبات لمدة 24 ساعة بعد قرار رابطة الأندية المصرية بتأجيل مباراة المصري في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري لتقام يوم 6 أبريل المقبل بدلًا من الثالث من نفس الشهر.

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية بدلًا من يوم الخميس.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء يوم الإثنين 6 أبريل المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.



إشبيلية يعلن تعيين الإسباني لويس جارسيا مدربا جديدا



مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري



