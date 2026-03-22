ملخص مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب : يوسف محمد

05:55 م 22/03/2026 تعديل في 08:05 م
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وبهذه النتيجة تمكن الفارس الأبيض من التأهل إلى نصف نهائي كاس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على الفريق الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

تشكيل الزمالك أمام أوتوهو في كأس الكونفدرالية:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم : عدي الدباغ، ناصر منسي وخوان بيزيرا

وفي المقابل جاء تشكيل أوتوهو كالتالي:

حراسة المرمى : أبو بكر دومبيا

خط الدفاع: تشارلز أتيبو، ديفين دي نزينجولا وروزني أوبيمي ديون

خط الوسط : برينس موواندزا، إبراهيم تراوري، جوسيم إلينجا وكليجنيم كوني

خط الهجوم : فيستون بوابو، جافيت مانكو وبانديوجو ديالو

أبرز أحداث مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تسديدة من لاعب أوتوهو يتصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 9: عرضية من عبد الله السعيد تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 16: تسديدة من عبد الله السعيد يتصدى لها حارس مرمى أوتوهو الكونغولي

الدقيقة 17: حسام عبد المجيد يحرز الهدف الأول للأبيض في مرمى أوتوهو

الدقيقة 21: رأسية من عدي الدباغ تمر بجوار مرمى أوتوهو

الدقيقة 23: عدي الدباغ يسجل الثاني للزمالك في مرمى أوتوهو الكونغولي

الدقيقة 39: العارضة تحرم الزمالك من الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من بنتايك تصطدم بالعارضة

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 60: تسديدة من عدي الدباغ لاعب الزمالك تمر أعلى مرمى أوتوهو الكونغولي

الدقيقة 69: رأسية من ناصر منسي لاعب الزمالك تمر خارج مرمى أوتوهو

الدقيقة 76: آدم كايد يسجل الثالث للنادي الزمالك ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 83: جراس موفونجو يسجل الهدف الأول لأتوهو في مرمى الزمالك

الدقيقة 88: بطاقة حمراء لمحمد صبحي حارس الزمالك

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: عرضية من لاعب أوتوهو الكونغولي يخرجها دفاع الزمالك

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة

