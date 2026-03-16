الزمالك يعين حسام عبد المنعم مديرًا فنيًا لأكاديمية كرة القدم.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:29 م 16/03/2026

حسام عبد المنعم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حسام عبد المنعم نجم فريق الكرة السابق، في منصب المدير الفني لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء.

وقام المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بالتواصل مع حسام عبد المنعم، والتأكيد على أن النادي يقف دائمًا بجانب أبنائه، وأن الزمالك لا ينسى نجومه المخلصين الذي ساهموا في تحقيق البطولات للقلعة البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لخطة إدارة النادي للاستفادة من نجوم الزمالك السابقين، واكتشاف أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديميات، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية "البراعم" والناشئين.

وسيبدأ حسام عبد المنعم مهام عمله في الفترة المقبلة، برفقة أيمن حفني الذي يتولى نفس المنصب أيضًا.

