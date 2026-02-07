مباريات الأمس
"المالية كانت كافية".. نجم منتخب مصر السابق يعلق على عقوبة الأهلي بخصوص إمام عاشور

كتب : نهي خورشيد

06:00 ص 07/02/2026
كتب - نهى خورشيد

أشاد عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، بالمستوى اللافت الذي يقدمه إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة.

ووصف صبري في تصريحات تلفزيونية إمام عاشور بأنه "نجم الشباك" في مصر، مشيراً إلى قدرته على صناعة الفارق في المباريات بفضل أدائه المؤثر.

وأكد صبري أن عاشور يعد أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي، معرباً عن رفضه لفكرة إيقافه.

وأوضح صبري أن العقوبة المالية كانت كافية، خاصة أن الفريق يحتاج إلى خدماته داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف نجم المنتخب السابق أن وجود عاشور يمثل عنصراً مهمتً لأي فريق، وأن غيابه يؤثر على الأداء العام.

عن مستوى أحمد سيد زيزو أشار إلى أن اللاعب لم يصل بعد إلى مستواه المعهود مع الأهلي لكنه توقع أن يتحسن تدريجياً مع مرور الوقت وزيادة الانسجام مع زملائه داخل الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي عقوبة إمام عاشور عبد الستار صبري أخبار الأهلي الأهلي اليوم

