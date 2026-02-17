موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

تمكن فريق الترجي التونسي، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره مستقبل سليمان، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري التونسي.

وأحرز ثلاثية فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء، كل من: "فلوران دانهو الدقيقة 15، كوسيلة بوعالية الدقيقة 35 ومحمد أمين بن حميدة في الدقيقة 1+45".

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، أسفرت عن مواجهة الترجي التونسي للنادي الأهلي، في الدور ربع النهائي.

وتقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل 2026، على أن تلعب مباراة العودة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"كلاسيكو".. عماد متعب يتحدث عن مواجهة الأهلي والترجي بدوري الأبطال

طريق الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026