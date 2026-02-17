دعا وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام الأخطاء التحكيمية المتكررة في الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، مشيرا أن الأزمة أصبحت تتطلب تحركًا عاجلًا.

وقال دعبس في تصريحاته عبر قناة "TeN": "يجب أن تدعو رابطة الأندية المصرية المحترفة، باعتبارها المسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري المصري، إلى اجتماع طارئ مع الأندية، بهدف إيجاد حلول جذرية ونهائية لأزمة التحكيم".

وأضاف: "الأندية تنفق الكثير من الأموال لدعم صفوفها، لكن هذه الأموال يتم إهدارها بشكل كبير، بسبب الأخطاء التحكيمية الناتجة عن نقص الخبرة وهذا الأمر يهدد استقرار الأندية".

وتابع: "تقدمنا بشكوى رسمية بشأن المباراة الماضية، بعد إسناد مهمة إدارة مباراة مهمة إلى حكم من الدرجة الثانية، الأزمة التحكيمية لا تقتصر على نادٍ بعينه، لكنها تصل إلى كل أندية الدوري، معاقبة الحكام المخطئين سرا دون إعلان ذلك للرأي العام، أمر يثير الكثير من التساؤلات ولابد من إدارة الملف بشفافية كاملة".

واختتم دعبش تصريحاته: "استمرار تجاهل الأزمة التحكيمية، سيؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة، داعيًا إلى اجتماع شهري بين رابطة الأندية، الأندية لمناقشة الأزمات وعلى رأسها ملف التحكيم".

أزمة مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية

وشهدت مباراة مودرن سبورت أمس أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري، العديد من الأحداث التحكيمية المثيرة للجدل، منها احتساب ركلة جزاء للاعبي كهرباء الإسماعيلية وسط اعتراضات قوية من لاعبي مودرن سبورت.

وانسحب لاعبي مودرن سبورت من المباراة أمس في الدقيقة 82، اعتراضا على قرار الحكم قبل أن يعودوا إلى أرضية الملعب في الدقيقة 90، ليتم تنفيذ ركلة الجزاء، قبل أن يتم إهدارها من لاعبي مودرن سبورت.

