إمام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي بعد انتهاء العقوبة

كشف الإعلامي جمال الغندور عن اقتراب محمود بنتايج الظهير الأيسر لنادي الزمالك من تسجيل ظهوره الأول بقميص الفريق خلال مواجهة كايزر تشيفز المقبلة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب لم يتواجد في قائمة الزمالك خلال أي مباراة منذ انتهاء أزمة فسخ عقده إلا أن الجهاز الفني بات قريباً من الدفع به خلال لقاء السبت المقبل.

وأشار إلى أن الجهاز الفني استقر مبدئياً على مشاركة بنتايج في المباراة لكن لم يتم حسم القرار النهائي بشأن ظهوره ضمن التشكيل الأساسي أو الاكتفاء بتواجده على مقاعد البدلاء.