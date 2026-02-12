مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

بنتايج يقترب من الظهور الأول مع الزمالك أمام كايزر تشيفز بعد انتهاء أزمة عقده

كتب : نهي خورشيد

02:14 ص 12/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 6 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 6 صورة
    رنا رئيس وزوجها ومحمود بنتايج وزوجته
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي المغرب الرديف بهدف بنتايج في مرمى منتخب مصر الثاني
  • عرض 6 صورة
    بنتايج يسجل هدفًا لمنتخب المغرب الرديف في مرمى منتخب مصر الثاني

كشف الإعلامي جمال الغندور عن اقتراب محمود بنتايج الظهير الأيسر لنادي الزمالك من تسجيل ظهوره الأول بقميص الفريق خلال مواجهة كايزر تشيفز المقبلة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب لم يتواجد في قائمة الزمالك خلال أي مباراة منذ انتهاء أزمة فسخ عقده إلا أن الجهاز الفني بات قريباً من الدفع به خلال لقاء السبت المقبل.

وأشار إلى أن الجهاز الفني استقر مبدئياً على مشاركة بنتايج في المباراة لكن لم يتم حسم القرار النهائي بشأن ظهوره ضمن التشكيل الأساسي أو الاكتفاء بتواجده على مقاعد البدلاء.

محمود بنتايج الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم آخر أخبار الزمالك

