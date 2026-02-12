بنتايج يقترب من الظهور الأول مع الزمالك أمام كايزر تشيفز بعد انتهاء أزمة

أشاد وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، بالطريقة التي يدار بها الفريق خلال الفترة الحالية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على المستويين المالي والفني.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية إن معتمد جمال نجح في خلق حالة من الانسجام داخل صفوف الفريق، موضحاً أن الأجواء تسودها المحبة بين اللاعبين وأن المدرب يتعامل بحكمة في قراراته الفنية دون أن تتسبب في أزمات داخل غرفة الملابس.

وأضاف: "هناك روح جماعية واضحة وبعض اللاعبين يجلسون على دكة البدلاء دون اعتراض والجميع يعمل من أجل مصلحة الفريق".

وأشار القباني إلى أن الزمالك يعاني من إجهاد بدني خلال الفترة الأخيرة خاصة مع عودة عدد من اللاعبين من الإصابات، وهو ما يدفع الجهاز الفني للتعامل بحذر شديد وعدم التسرع في إشراكهم حتى لا تتكرر إصاباتهم.

وأوضح أن الجهاز الفني خاطر بالاعتماد على بعض العناصر الشابة في مواجهة سموحة، لكنه كان يضع في اعتباره المباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز التي تمثل خطوة مهمة نحو التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد القباني أن معتمد جمال يتمتع بذكاء تكتيكي واضح، إذ لا يندفع وراء تحقيق الفوز السريع بل يدير المباريات على مراحل، ويجيد اختيار توقيت الضغط أو التراجع مع مراعاة الأحمال البدنية وتطبيق سياسة التدوير لتجنب الإصابات.

ووصف القباني استمرار الزمالك في المنافسة على لقب الدوري بأنه أمر مفاجئ، في ظل الأزمات التي يمر بها النادي مثل إيقاف القيد والضائقة المالية، لكنه شدد على أن الزمالك تاريخياً لا يتوقف عن المنافسة على البطولات.

وعن ملف ناصر ماهر أكد أنه لاعب صاحب شخصية قوية وكان من الأفضل استمراره مع الفريق خاصة في ظل إيقاف القيد، قائلاً نصاً:"اصر ماهر لاعب مؤثر وكان يجب الحفاظ عليه".

وتساءل القباني عن بيع ناصر ماهر ودونجا، قائلاً: "هل بيع هؤلاء اللاعبين يعني تحسن الوضع المالي داخل النادي؟".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يسير بشكل جيد حالياً، لكن الأهم هو النظر إلى المستقبل ومدى قدرة المجموعة الحالية على الاستمرار في المنافسة حتى نهاية الموسم.