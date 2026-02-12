مباريات الأمس
رضا عبدالعال: كامويش لا يستحق ارتداء قميص الأهلي.. وموديست أصبح "أسطورة" مقارنة به

كتب : مصراوي

01:58 ص 12/02/2026
علق رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، على فوز النادي الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي لم يواجه صعوبة تذكر في تحقيق الفوز، في ظل التراجع الكبير الذي يعاني منه الإسماعيلي منذ عدة مواسم.

وأضاف أن فارق الخبرات وجودة اللاعبين يصبان بشكل واضح في مصلحة الفريق الأحمر وهو ما جعل المباراة تسير بشكل متوقع.

وانتقد عبدالعال المهاجم الأنجولي كامويش مؤكداً أنه لا يصلح على الإطلاق للعب ضمن صفوف الأهلي، متسائلاً عن سبب التعاقد معه من الأساس.

وأوضح أن كامويش لم يصل حتى إلى مستوى الفرنسي أنتوني موديست الذي سبق وانضم للأهلي ولم يقدم ما يشفع له، وكان محل انتقادات مستمرة، لكن بعد مشاهدة أداء كامويش أصبح موديست "أسطورة” مقارنة به.

كما أشار رضا عبدالعال إلى أن قرار التفريط في المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار كان خطأ كبيراً من إدارة النادي الأهلي.

وتمكن الأهلي من استعادة طريق الانتصارات بعدما تغلب على الدراويش بهدفين دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، إذ سجل هدفي اللقاء كل من محمد علي بن رمضان وياسين مرعي.

رضا عبد العال النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي والإسماعيلي يلسين كامويش

