"رغم حبسه".. بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحي

احتفل نادي بيراميدز، بعيد ميلاد لاعبه رمضان صبحي، الذي يعاقب حاليا، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بالتزوير.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لرمضان صبحي وهو يحتفل بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقية، إضافة لأبرز أهدافه مع الفريق، وعلق: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا رمضان صبحي".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بحبس رمضان صبحي سنة مع الشغل، في قضية التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

اقرأ أيضًا:

بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك لتجديد عقودهم



