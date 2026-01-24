مباريات الأمس
"رغم حبسه".. بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحي

كتب : هند عواد

01:13 م 24/01/2026
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار._Easy-Resize.com
    رمضان صبحي (5)
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    وصول الكابتن رمضان صبحي
    حبس رمضان صبحي
    رمضان صبحي (2)
    رمضان صبحي (1)
    رمضان صبحي (3)
    رمضان صبحي

احتفل نادي بيراميدز، بعيد ميلاد لاعبه رمضان صبحي، الذي يعاقب حاليا، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بالتزوير.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لرمضان صبحي وهو يحتفل بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقية، إضافة لأبرز أهدافه مع الفريق، وعلق: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا رمضان صبحي".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بحبس رمضان صبحي سنة مع الشغل، في قضية التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

