كتب - نهى خورشيد

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أن ما قدمه منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالمغرب يعد إنجازاً يحسب للجهاز الفني واللاعبين.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية إن المنتخب الوطني ظهر بصورة مميزة خلال البطولة، ونجح في تقديم مباريات قوية أمام منتخبات كبيرة مثل كوت ديفوار والسنغال، مؤكداً أن الخسارة تظل أمر وارد في كرة القدم، ولا تقلل من قيمة الأداء أو الجهد المبذول.

وانتقل نجم الزمالك السابق للحديث عن مسيرته الكروية، مؤكداً أن هدفه في شباك الأهلي خلال نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 1994 يعد الأغلى في مشواره داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف منصور أن الجيل الذي توج بلقب السوبر الأفريقي أمام الأهلي في جوهانسبرج كان على وعي كامل بتاريخ وقيمة نادي الزمالك، مؤكداً أن فرحة الجماهير البيضاء في تلك الليلة تظل لحظة لا تنسى في مسيرته الكروية.