وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة قوية للاعبة منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة غدا الأربعاء، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ماذا فعل لاعبو السنغال قبل مواجهة مصر؟

نشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال مقطع فيديو ساخر يظهر فيه لاعبوه بالاشارة الي الجيب، ومرفقا بعبارة In da pocket" مما فسرها الجمهور بالتلميح لمباراة مصر بانها مضمونه وفي الجيب.

رد فعل إبراهيم فايق علي فيديو لاعبو منتخب مصر

نشر إبراهيم فايق رسالة قوية عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك معلقا علي هذا الفيديو وقال:

"رجالة منتخب مصر ،الفيديو ده أكيد وصلكم.. حالة التقليل واستسهالنا كخصم أكيد وصلت لكم.. عايزين نوريهم رد الفعل.".

وتابع:" مش هيعدوا للنهائي غير على أجسامنا. يا نكسب يا إما نخرج من الملعب مفيش واحد بخلان بنقطة عرق أو كان المفروض يقاتل على كورة وكسل".

وأختتم ابراهيم فايق:" دافعوا عن هيبة وكبرياء مصر الكروي في إفريقيا بكل مجهودكم.. لينا عندهم حاجة وعايزنها يا رجالة".