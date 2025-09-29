مباريات الأمس
ابنة مطرب مصري تخطف الأنظار بصورة مع رونالدو.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

12:35 ص 29/09/2025

جودي ابنة أحمد سعد تنشر صورة تجمعها بـ كريستيانو ر

لفتت جودي، ابنة الفنان المصري أحمد سعد، الأنظار بعد مشاركتها صورة جمعتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وذلك خلال حضورها إحدى الفعاليات.

ونشرت جودي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها بقولها: "أترك هنا ذكرياتي المفضلة".

ويواصل كريستيانو رونالدو تقديم أداء لافت مع النصر، حيث قاد فريقه مؤخرًا لتحقيق فوز ثمين على الاتحاد في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وسجّل هدفًا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0، مانحًا فريقه صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.

رونالدو ابنة احمد سعد

