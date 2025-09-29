ابنة مطرب مصري تخطف الأنظار بصورة مع رونالدو.. ما القصة؟

لفتت جودي، ابنة الفنان المصري أحمد سعد، الأنظار بعد مشاركتها صورة جمعتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وذلك خلال حضورها إحدى الفعاليات.

ونشرت جودي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها بقولها: "أترك هنا ذكرياتي المفضلة".

ويواصل كريستيانو رونالدو تقديم أداء لافت مع النصر، حيث قاد فريقه مؤخرًا لتحقيق فوز ثمين على الاتحاد في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وسجّل هدفًا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0، مانحًا فريقه صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.