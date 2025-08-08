كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، المقرر انطلاقه اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس الجاري، بإقامة ثلاثة مباريات.

وتنطلق النسخة الجديد من بطولة الدوري المصري، بمباراة تجمع بين فريقي بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء.

كما تقام اليوم أيضًا مباراتين في الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً، الأولى تشهد بين فريقي المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري والمباراة الثانية بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وأبرمت الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، مما ساهم في ارتفاع القيمة التسويقية لعدد كبير من فريق الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي، صدارة ترتيب أعلى فرق الدوري المصري من حيث القيمة التسويقية، بقيمة وصلت إلى 38.25 مليون يورو، يليه فريق بيراميدز بقيمة وصلت إلى 22.10 مليون يورو.

وجاءت قائمة أعلى 5 فرق في الدوري المصري من حيث القيمة التسويقية كالتالي:

1- الأهلي، 38.25 مليون يورو.

2- 22.10 مليون يورو.

3- الزمالك، 15.45 مليون يورو.

4- المصري البورسعيدي، 9.05 مليون يورو.

5- البنك الأهلي، 8.55 مليون يورو.

أقرأ أيضًا:

"صوت في العالم كله".. الزمالك يعلن انطلاق منصة جديدة

"وكيله جون إدوارد".. إعلامي يفجر مفاجأة حول مصير لاعب الأهلي