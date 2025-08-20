مباريات الأمس
الدقائق الأخيرة قبل دفن جثمان والد الشناوي

12:43 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
القاهرة-مصراوي:

تستعد قرية "الشرقاوية" التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، لاستقبال جثمان والد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، تمهيدا لإجراء دفنه.

وجهزت أسرة الشناوي عزاء الراحل أمام منزل الأسرة، تمهيدا لتشييع الجثمان ودفنه في مقابر الأسرة، بعد صلاة الظهر.

وتوافد عدد غفير من الأهلي والجماهير في قرية الشرقاوية، لمنزل عائلة الشناوي، لتشييع جثمان والده.

تجمّع المواطنون أمام مسجد الإمام البخاري، حيث تقام صلاة الجنازة على الحاج السيد الشناوي.

وتوفي والد محمد الشناوي، مساء أمس الثلاثاء، في حادث سير على طريق الواحات، بعدما اختل توازن سائق السيارة وانقلابها.

