التعادل السلبي يحسم مباراة زد والطلائع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق زد ونظيره طلائع الجيش سلبيًا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

وهدد فريق زد مرمى الطلائع بكرة عرضية خطيرة أرسلها لاعبه علي جمال بالدقيقة 19 أبعدها الدفاع لتصل إلى زميله ماتا ماجاسا الذي سددها قوية ولكنها علت المرمى.

وأنقذ علي لطفي حارس مرمى زد مرماه في الدقيقة 45+1 من هدف معاكس بعد رأسية زميله عبدالرحمن البانوبي ولكنه أبعد الكرة لركنية.

وقاد لاعب طلائع الجيش كريم طارق هجمة خطرة بالدقيقة 49 ولكن تسديدته تصدى لها حارس مرمى زد علي لطفي.

وأهدر كذلك لاعب زد أحمد عادل ميسي فرصة خطيرة بالدقيقة 84 بعدما مرت تسديدته بجانب الشباك.

ورفع التعادل رصيد فريق زد إلى النقطة 28 في المركز الأول بمجموعة تفادي الهبوط بفارق 4 نقاط عن الجونة أقرب ملاحقيه والمتبقي له مباراة الجولة الرابعة.

ورفع التعادل رصيد فريق طلائع الجيش إلى النقطة 22 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الخامس وكذلك عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث,

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