متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، عمر كمال، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد رضا وأكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، سمير محمد وعمر الساعي.

وجاء تشكيل إنبي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار، خالد أحمد.

خط الوسط:أحمد العجوز، علي محمود، علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كيو، محمد شريف، أحمد أوفا.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: سيطرة على الكرة من لاعبي الأهلي الأهلي، دون خطورة على مرمى إنبي.

الدقيقة 9: عرضية خطيرة من عمر الساعي لاعب الأهلي، لكنها تمر من أمام سمير محمد لتصل سهلة في يد حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 14: خطأ لصالح الأهلي من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 22: تسديدة قوية من عمر كمال لاعب الأهلي، لكن كورته تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 30: توقف المباراة لعلاج كالوشا لاعب إنبي، بعد سقوطه على رضية الملعب.

الدقيقة 36: فرصة خطيرة لفريق إنبي بعد تسديدة قوبة، من لاعب إنبي من على حدود منطقة الجزاء، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 40: تسديدة قوية من أحمد رضا لاعب الأهلي ولكنها تمر بعيدة خارج مرمى إنبي.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 49: تمريرة خاطئة من كالوشا لاعب إنبي، كادت أن تسكن مرمى فريقه، لكنها مرت بجوار القائم.

الدقيقة 53: تسديدة من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.