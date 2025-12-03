"حدث ما كنا نخشاه.. اتخطفنا".. أحمد حسن يعلق على تعادل المنتخب مع الكويت

توج بالميدالية الذهبية قبل 6 أيام من وفاته.. من هو السباح يوسف محمد؟

علق أحمد حسن، مدير المنتخب الثاني، على التعادل مع الكويت بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

قال حسن في تصريحات تلفزيونية: "مباراتنا أمام الكويت كان بها كل شيء جيد بالنسبة لنا إلا التوفيق، وأعتقد أن الشوط الأول كانت فيه سيطرة كاملة لنا".

وتابع: "هذه كرة القدم.. أوقات كثيرة لا تكون عادلة، ومعتادون على ذلك. إن لم تستفد من الفرص التي تحصل عليها، فمن الممكن أن تُتخطف، وهذا ما حدث".

وأوضح: "السيطرة كانت كاملة لنا في الشوط الأول، وأهدرنا فرصًا بالجملة، وحلمي طولان المدير الفني، ونحن في الجهاز المعاون، كنا نخشى من حدوث ذلك السيناريو".

وأضاف: "استقبلنا هدفًا بعد إهدار عدة فرص أُتيحت لنا، ولكن بإصرار المجموعة بأكملها عدنا من جديد، وبذلنا مجهودًا بدنيًا كبيرًا. فعندما تكون متأخرًا في النتيجة، الفريق يضاعف مجهوده البدني.. وهذا أثر علينا في نهاية المباراة، وكانت هناك حالة من عدم التركيز".

وواصل: "اللاعبون أصحاب الخبرات الموجودون معنا ساعدوا الفريق على مدار المباراة. السولية أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة بالكامل.. صحيح أنها ركلات الحظ، لكن الحظ لم يكن معنا في هذه المباراة، ونحمد الله أنه ساعدنا في نهاية المباراة".

واختتم تصريحاته: "الجمهور كانت لديه ثقة في العودة بالنتيجة أمام الكويت، وأنا كنت على يقين بالفوز في تلك المباراة، ولكن إن شاء الله سنعوض ذلك في المباراة المقبلة".