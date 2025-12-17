اتحاد الكرة في بيان رسمي: عام 2026 هو البداية الحقيقية لتطوير الكرة المصرية

تحدث مارك فيش نجم جنوب أفريقيا الأسبق،عن رأيه في مستوى المجموعة الثانية التي تضم منتخب بلاده رفقة مصر وأنجولا وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالمغرب 2025، كاشفاً عن توقعه للمواجهة التي ستجمع بين الفراعنة والبافانا في دوري المجموعات من عمر المسابقة.

وقال فيش في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بالنسبة لمجموعة جنوب إفريقيا ومصر، أرى أنها مجموعة صعبة بالفعل، جميع المنتخبات تلعب بأساليب مختلفة؛ لديك خبرة وقيمة منتخب مصر، والانضباط والموهبة الطبيعية لدى جنوب إفريقيا، إلى جانب القوة البدنية لمنتخبي أنجولا وزيمبابوي، وهما منتخبان قادران في أي يوم على هزيمة أي فريق".

وأضاف نجم البافانا:"لذلك أرى أنها مجموعة قوية جدًا، لكنني أتوقع في النهاية أن ينجح منتخبا جنوب إفريقيا ومصر في التأهل عن هذه المجموعة".

عن المواجهة المرتقبة بين منتخبي جنوب إفريقيا ومصر قال:"ستكون معقدة وصعبة كعادتها، خاصة وأن المنتخب المصري يضم لاعبين من الطراز الرفيع يتقدمهم محمد صلاح، إلى جانب تاريخه الكبير وقدراته الفنية، بالإضافة إلى ذلك فأن الفراعنة يلعبون في الفترة الأخيرة بثقة كبيرة".

وأشار:"بالطبع، مدربا جنوب أفريقيا ومصر يقومان بعمل جيد، المنتخب المصري تأهل إلى كأس العالم، وهذا دليل على أن حسام حسن يفعل شيئاً صحيحاً ويسير بخطى ثابتة".

وواصل فيش:"أما منتخبنا أيضاً يملك لاعبين يؤمنون بمدربهم، ويلعبون بثقة كبيرة، لقد احتاج إلى ثلاث سنوات ليصل إلى ما هو عليه الآن، وأنا سعيد جداً بالمدرب الحالي لمنتخب جنوب إفريقيا، وأتمنى له بطولة ناجحة، رغم أن اتحادنا أحياناً يكون متقلباً في ردود أفعاله تجاه البطولات والنتائج، أتمنى أن يقدم الفريق أداءً جيداً".

وأتم حديثه قائلاً:" لعبت ضد مصر، وأتذكر بعض النسخ عندما فزنا على مصر في إقليم الشمال الغربي، ثم في كأس أمم إفريقيا 1996 خسرنا مباراتنا الثالثة في دور المجموعات، رغم أننا كنا قد ضمنا التأهل بالفعل، وآخر ذكرى لي كلاعب تعود إلى عام 1998، عندما خسرنا أمام مصر في المباراة النهائية التي أقيمت في بوركينا فاسو وخلال مشواري كنت دائماً أجد المواجهة أمام مصر صعبة للغاية".