"ملوش مكان في المنتخب".. إبراهيم حسن يتوعد هؤلاء بعد الاعتراض على قرار العميد

كتب : محمد خيري

02:58 م 09/11/2025
أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الاستبعاد سيكون مصير أي لاعب يخرج عن النص أو عدم الالتزام والاعتراض بأي طريقة، أو التمارض أو إطلاق تصريحات غير لائقة أو عدم احترام قميص المنتخب ، والتأكيد على أن الجهاز لن يتهاون في الحفاظ على حقوق المنتخب .

وأوضح إبراهيم حسن، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أن الالتزام واحترام الجميع قبل الفنيات، و أحد المعايير الرئيسية في اختياراتنا للاعبين الذين يمثلون قميص منتخب مصر المقبل على مرحلة مهمة وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

أضاف مدير منتخب مصر أن جهاز منتخب مصر يتعامل مع جميع اللاعبين كأخوة صغار ونقف على مسافة واحدة من الجميع سواء لاعبين أو أندية لهدف واحد وهو نجاح المنتخب وإعلاء اسم مصر وعودته للريادة مرة أخرى وهذا يتطلب من الجميع الالتزام والتفاني والعمل وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق أهداف الفريق.

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن اختيارات اللاعبين لأي معسكر وجهة نظر فنية بحتة للجهاز بقيادة حسام حسن وكل معسكر له حساباته في اختيارات اللاعبين، تبعا للمباراة والأهداف التي يضعها الجهاز الفني.

