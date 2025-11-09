أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر مغلق يوم غد الاثنين، استعدادًا لمواجهتي الجزائر، في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد لبطولة كأس العرب في قطر مطلع الشهر المقبل.

وتشهد قائمة منتخب مصر الثاني عودة المحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني.

قائمة منتخب مصر الثاني لكأس العرب

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني:

حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي

يبدأ تجمع المنتخب في الحادية عشر ونصف صباحًا، على أن يؤدي مرانه في الرابعة عص

