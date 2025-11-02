الزمالك يكشف طبيعة إصابة بيزيرا وصبحي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح لاعبو الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي أن البرازيلي خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة.

وأضاف الجهاز الطبي أن محمد صبحي شعر بإجهاد عضلي وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله وتم الاطمئنان على حالته.

وكشف الجهاز الطبي عن تعرض أحمد فتوح لالتحام قوي خلال اللقاء، وتم الاطمئنان على اللاعب وحالته مستقرة.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.